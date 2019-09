Леґиньска ґрупа наступела на Покраїнскей смотри

ВЕРБАС – У рамикох 41. Фестивалу фолклорней традициї Войводини под назву „Панонски вашар”, хтори отримани у Спортским центре „Драґо Йовович” у Вербаше 21. и 22. септембра, Леґиньска ґрупа шпивачох зоз оркестром Дома култури, наступели на Покраїнскей смотри жридлового фолклору и шпиваня.

Спред Дому култури Руски Керестур Леґиньска шпивацка ґрупа наступела другого дня Фестивалу у провадзеню оркестра зоз шпиванку „Берце ше реґрути” з котрим руководзел Мирко Преґун, а уметнїцки руководитель бул Сашо Палєнкаш.

Фестивал тирвал два днї, а окрем концертох фолклорних традицийох Войводини, на хторих нащивителє мали нагоду видзиц реконструкцию рижних обичайох (свадзби, шатви, жатви, кресценя и др.) присутни мали нагоду видзиц и Саям старих ремеслох и домашнїх роботох, як и виставу и деґустованє традицийних єдлох. Хто ше од учашнїкох пласовал далєй, будзе ше знац нєодлуга.

