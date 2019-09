Столнотенисере Русина победзели у 2. колє

БАЧКА ПАЛАНКА – У другим колє Южнобачкей лиґи у столним тенису 21. септембра у Бачкей Паланки СТК „Русин” победзел зоз вкупним резултатом 4:1 екипу СТК „Бачка Паланка 2”.

Стандардна млада Русинова екипа у хторей Матей Сабадош и Михайло Сабадош у своїх змаганьох победзели з резултатом 0:3 одн. 1:3, док Стефан Горняк страцел зоз 0:3. У дублу двоме Сабадошово тиж победзели зоз 0:3, а Михайло Сабадош з истим резултатом у ище єдним змаганю цо вкупно було 1:4 за Русин.

У наступних двох викендох Русиново столнотенисере маю павзу у змаганьох у лиґи, алє СТК „Русин” у октобру планує отримац и промотивни тренинґ за упис нових членох зоз першей класи основней школи.

Тиж так, зоз велькима усиловносцами, руководству Русина ше удало оспособиц ище єден стол-польо за бависко на хторим стої машина-робот так же маю вецей места и лєпши условия за трениранє у спорскей гали.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)