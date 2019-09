Керестурска Школа у Бриселу постала амбасадор

БРИСЕЛ – Керестурска Основна и штредня школа „Петро Кузмяк” преглашена за школу амбасадора проєкта STEM school label, на роботньох котри у рамикох того проєкту отримани 22. и 23. септембра у Бриселу. Там пребували и представителє кересурскей Школи – професорка математики Наталия Будински котра и иницияторка нових образовних методох, и директорка Школи Хелена Пашо Павлович.

Спомедзи 300 европских школох у тим проєкту, „Петро Кузмяк” вибрана за єдну од 20 школох хтори указали винїмково резултати у промоциї СТЕМ образованя. Школа ше до тих активносцох уключела прешлого року и през цали рок робене на подзвигованю квалитета настави природних предметох и математики, так же задоволєни 21 критериюм потребни за поставанє школи амбасадора.

СТЕМ образованє подрозумює комбинованє природних предметох, математики, инжинєрства и технолоґиї як єдинственого и интердисциплинарного концепта.

У Бриселу ше Будинскова и Пашо Павловичова стретли зоз наставнїками зоз цалей Европи, дзе пречерани искуства и идеї за злєпшованє настави.

