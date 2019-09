НОBИ САД– Bсоботу, 21. септембра, отримане змаганє на котрим ше стретли РФК „НС 1921“ з Нового Саду и ФК „Бачка 1923“ з Дюрдьова, а победзела домашня екипа.

У седмим колє першенства новосадскей лиґи побиду з резултатом 1:0 (1:0) однєсла домашня eкипа РФК „НС 1921“. Ґол посигнул Иґнїч А. у 22. минути.

Шлїдуюце стретнуце заказане за 25. септембер на 16 годзин, у котрим се стретню ФК „Бачка 1923“ и „Хайдук“.

