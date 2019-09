ВЕРБАС – Здруженє спортских рибарох „Нови Беґель” зоз Вербасу орґанизує традицийну „Чукияду” котра заказана за нєдзелю, 29. септембер.

Змаганє екипного характеру, а рибу ше будзе лапац з традийну методу – на дуґов.

Шицки котри заинтересовани можу достац вецей информациї од Славка Чернюша на число телефона 062/ 741-957.

