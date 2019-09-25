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КултураРутенпрес

Завод и „Руске слово” подписали контракти з Буджетским фондом

автор б. варґа 25. септембер 2019

БЕОҐРАД – Завод за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово” подписали зоз Министерством державней управи и локалней управи Републики Сербиї контракти о додзельованю средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини за 2019. рок.

Завод за културу войводянских Руснацох достал 388 тисячи динари за предлуженє длугорочного проєкту диґитализациї склєняних плочох фотоґрафа Будинския з Руского Керестура, а  НВУ „Руске слово” 240 тисячи динари за капиталне дїло – пияти том творох Гавриїла Костельника.

Буджетски фонд за национални меншини Републики Сербиї того року розполагал зоз 30 милионами динарами, а проєкти муша буц закончени у першей половки 2020. року.

Спред Заводу контракт подписала директорка Анамария Ранкович, а спред „Руского слова” директор др Борис Варґа.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)
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