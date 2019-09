Огньогасни камион пошвидко будзе купени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция збераня средствох за нови камион Добродзечному огньогасному дружтву у Руским Керестуре, сцигла по закончуюцу фазу ришованя административних обовязкох.

Як за Рутенпрес виявел предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр, хтори и руководзел зоз тоту акцию, камион хтори финансийно одвитує суми пенєжох зоз хторим розполага тото дружтво пренайдзени и найвироятнєйше будзе купени у Сербиї, точнєйше у Бараєве. Потребне лєм же би превозка прешла нєобходни атести, односно потвердзеня же сполнює шицки предписани технїчни условия. Як предсидатель Олеяр наглашує, подробнєйши информациї буду визначени на схадзки Совиту МЗ хтора нєодлуга будзе и отримана.

Здогаднїме, акция збераня средствох за огньогасни камион закончена штредком юния того року, а вкупна сума од 2 милиони динари, хтора назберана зоз буджету општини Кула, як и зоз добродзечней акциї жительох Керестура и других местох з општини и иножемства, будзе потрошена праве за тот огньогасни камион.

