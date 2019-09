Европски дзень язикох означи и Филозофски факултет

НОВИ САД – Филозофски факултет у Новим Садзе нєшка, 26. септембра, означи Европски дзень язикох. З тей нагоди, на 10 годзин, у „Улїци язикох” нащивителє годни участвовац у интерактивних штандох и квизох вязаних за рижни язики, як и пригодни концерт у Кино-сали.

На штанду Оддзелєнє за русинистику у „Улїци язикох” пред Филозофским факултетом пририхтало квиз за дзеци у хторим годно научиц дзепоєдни руски слова и коштовац традицийни руски єдла, а на 15 годзин будзе орґанизовани концерт у Кино-сали на хторим будзе шпивац професорка Ана Римар Симунович. У програми буду участвовац и студенти Дарко Заґорац и Татяна Барна.

Манифестацию орґанизує Центер за язики Филозофского факултета.

Инициятива за означованє Европского дня язикох порушана 2001. року, а указує на значносц шицких европских язикох.

