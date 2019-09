ВЕРБАС – Зоз новосадского бироа Salt & Water архитекта Светлана Мойкич Джакула зробела проєкт ушореня побрежя канала у Вербаше на длужини од 600 метери.

Як плановане, на тим месце будзе ушорени простор за шпациранє, спорт и рекреацию, а идея цалого проєкту же би ше побрежю дало характер, алє источасно нє одцагло повагу з красоти природи котра ше ту находзи.

Проєкт будзе реализовани през вецей фази, а на шлїдуюцим линку мож опатриц як то будзе випатрац.

