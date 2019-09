У Вербаше промоция романа „Тиски квет”

ВЕРБАС – КПД „Карпати” у Вербаше (Нєґошева ч. 21) нєшка будзе домашнї промоциї рускей и сербскей верзиї романа „Тиски квет” академика Юлияна Тамаша, у виданю новосадского „Прометея” и КПД „Карпати” 2018. року.

О роману буду бешедовац писателє Стеван Тонтич, др Радмила Ґикич-Петрович и автор.

Заинтересованей публики буду информативно приказани и други кнїжки котри автор обявел у 2018. року – кнїжка есейох и студийох „Складанє идентитетох” (НВУ „Руске слово”), писньох „Испред смртног таласа” („Прометей”) и зборнїк „Рецепциjа дела Jулиjана Тамаша” (Филозофски факултет Нови Сад).

Нащивителє, котри до Дружтва приду на 20 годзин, безплатно достаню по прикладнїк и рускей и сербскей верзиї романа „Тиски квет”. Министерство култури Републики Сербиї у цалє одкупело тираж роману за шицки библиотеки у Сербиї, а „Складанє идентитетох” було у найузшим виборе за державну награду України „Иван Франко”.

