Офталмолоґийна ординация у Кули достала нови апарати

КУЛА – Офталмолоґийна ординация специялистичней служби Дома здравя у Кули достала нови апарати. Як визначую кулски медиї, найзначнєйши апарати хтори достал тот Дом здравя то рахункарски кератометер рефрактометер зоз пахиметрийом зоз помоцу хторого ше годно обєктивно одредзиц вид зоз грубосцу рожнїчки, потим оптотип за одредзованє видней оштросци, пробни рамик зоз склами, як и офталмоскоп.

По словох специялисти офталмолоґа дохторки Снежани Марковичовей, у офталмолоґийней ординациї, требало би ище заменїц биомикроскоп, набавиц нови стерилизатор, як и нови оптотип зоз проєктором, хтори би окончовал услуги вязани за колоров вид, за оптотипи зоз рижнима функциями хтори вязани за оштросц и функцию вида.

