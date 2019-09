Отримана явна розправа о стандардох за руски язик и литературу

РУСКИ КЕРЕСУР – Школа „Петро Кузмяк” була домашня явней розправи о нарису стандардох за руски язик и кнїжовносц на концу першого обовязного образовного циклусу. Нарис зоз дробнима виправками прилапени.

Стандарди подрозумюю цо школяр з того предмету муши знац на концу першого циклусу т.є. штвартей класи основней школи. Виробела их роботна ґрупа за руски язик Наталия Зазуляк и Анамария Рамач Фурман хтори присутних и упознали зоз роботу на тим документу.

У явней розправи участвовали наставнїки класней настави зоз школох дзе порядна настава на руским язику, з керестурскей „Петро Кузмяк” и коцурскей „Братство єдинство”, нє були зоз дюрдьовскей, а присуствовали и представителє Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе.

Явну розправу отворела предсидателька Одбору за образованє Националного совиту (НС) Руснацох Мелания Римар понеже НС и орґанизовал тоту явну розправу.

Документ о стандардох доступни и на сайту Националного совиту, та го можу опатриц и други заинтересовани и можлїви зауваги, або предкладаня послац до НС понеже явна розправа ище нє заварта.

