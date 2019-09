У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним трицец дзевятим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о пририхтованьох за Централну преславу националного швета Руснацох котра 2020. року будзе отримана у Шидзе.

У рубрики „Нашо места”, медзи другима актуалносцами, дати напис о превенциї самозабойства, док „Економия” пише о туристичним понуканю Руского Керестура и о овоцарству и винїцарству у Дюрдьове.

„Култура и просвита” понука розгварку зоз Иваном Медєшом Шуксом з нагоди доставаня визначней награди у Словацкей и вистки о успихох керестурскей Школи и менованю о. д. директорки коцурскей Школи.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени шлєбодни уметнїк Славо Палєнкаш з Керестура и Снежана Шанта зоз Коцура, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” зазначел преславу Кирбаю у Дюрдьове и гуманитарни концерт у Беоґрадзе.

На бокох спортскей рубрики зазначени резултати у першенствених лиґох наших фодбалских клубох и резултати коцурских шахистох и керестурских рукометашох, а окремни напис пошвецени рибарови ветеранови Миркови Беркешови зоз Шиду и младим столнотенисером з Руского Керестура.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а на остатнїх бокох рубрика з рецептами наших читачох „Хладок и горуци тепши”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)