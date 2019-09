Литература без гранїцох и хотарских меджох

Аж и кед бим на муре нє мал календар, и кед бим през облак нє видзел очиглядне, число и обсяг подїйох хтори ше почали шоровац после розумлївей лєтнєй сиєсти, гутори же єшень ту. Но, та, цо нам зродзело тей єшенї?

Як перше цо ше ми видзи же обєктивно за нас важне,то феноменални успих Ивана Медєшового, нашого писателя младшей ґенерациї и ґу тому Керестурца, чия кнїжка „Jedenie” (Єдзенє) преглашена за виданє рока у Словацкей. Кнїжка хтору по словацки обявело восточнословацке Виходнярске здруженє „Валал” вибрана у конкуренциї вецей як двасто литературних дїлох на углядним конкурсу „Анасофт литера”, чия престижна награда єдна од найозбильнєйших у словацким видавательстве и литератури.

Кед знаме же Медєши „литературни пионир” нашей хижи чийо перши „прави” кнїжки, и то три за шором, вишли у виданю МАК-у, нє мож ше нє цешиц же зме „виновати” же тот автор, на упрекосц шицкому, почал и предлужел писац. Слава и хвала, вшелїяк, идзе и приятельскому „Валалу” хтори нєшка водзи старосц о Медєшовей писательскей кариєри.

Кед тото винїмкове посцигнуце спатраме лєм у контексту литератури, а тримам же, конєчно, так и єдино ма смисла, вец виходзи же литература як и уметносц вообще, наисце бешедую на универзалним язику и нє церпя бариєри, гранїци и хотарски меджи.

Кед себе, на концу, шмем дакус пущиц на дзеку, од шерца повем:

– Винчуєм, пайташ, и кажда чесц!

Но, з початку єшенї маме и други значни вистки. Шид ознова будзе домашнї Централней преслави Националного швета Руснацох, насапредз прето же тамтейше руске Дружтво, нєшкайши КПД „Дюра Киш” нарок слави вельки ювилей, 100-роки од снованя. Дзепоєдни значни орґанизацийни питаня уж покончени, а єст и интересантни идеї и плани кед слово о самей програми за Дзень Руснацох у Шидзе. Углавним, кельо затераз мож дознац, будзе то, вєдно з остатню преславу у Руским Керестуре, добра наява за шветочносц хтора 2021. року будзе отримана у Новим Садзе, такой на початку календарского рока у хторим тот город будзе Европска престолнїца култури.

Розумлїве же початок єшенї, кед слово о „Руским слове”, значи конєц нашей лєтнєй шеми хтору зме практиковали предходни мешаци. И попри врацаня до порядного цеку и формату, розпочати „лєтнї” рубрики нє останю нєзакончени, а, дзекуюци доброму приєму при читательох, рубрику з рецептами хтори нам Ви посилаце, плануєме предлужиц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)