Два милиони динари за план швидкей транспортней драги Вербас–Кула–Зомбор

НОВИ САД – Покраїнска влада на схадзки хтора отримана стреду 25. септембра, принєсла ришенє о розподзельованю средствох за виробок документациї и инфраструктурних проєктох.

На основу того ришеня, Явному подприємству за просторне и урбанистичне планованє и проєктованє „Завод за урбанизем Войводини” Нови Сад буду унапрямени два милиони динари за финансованє виробку Просторного плану подручох окремней наменки инфраструктурного коридору швидкей транспортней драги I б шору Вербас–Кула–Зомбор.

