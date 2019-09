Сцигли осем рукописи на конкурсу за видавательни 2020. рок

НОВИ САД – На явни конкурс за видавательни 2020. рок, котри розписала НВУ „Руске слово”, приявели ше осмеро авторе, а найвецей сцигли рукописи за дзеци.

Свойо рукописи послали (хронолоґийно): Желько Гаргаї („Дакеди було”, проза); Даниела Тамаш („Страшидла”, едукативна проза за дзеци); Олена Живкович („Таньов швет”, приповедки за дзеци); Славко Винаї („Уровнї свидомосци”, поезия); Юлиян Тамаш („Триски з велькей души Юлияна Тамаша”, апокрифи Бачки и Снинскей долїни); Сашо Палєнкаш („Вселенски корабель”, проза за дзеци); Ясмина Дюранїн („Женоблоґия”, збирка новинских текстох) и Мелания Римар („Хто як сце”, писнї за наймладши дзеци).

Конкурс, односно явна поволанка, була розписана од 1. януара по 1. септембер 2019. року за придаванє рукописох за обявйованє кнїжкох по руски у 2020. року з обласци поезиї, прози, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и одроснутих.

Резултати конкурсу буду познати после того як фахови цела пречитаю рукописи, а нє познєйше од 31. децембра 2019. року. НВУ „Руске слово” нє будзе друковац кажди рукопис котри сцигнул на нашу адресу, а о поступку з рукописом Установа будзе благочасово информовац авторох.

Окрем тоти цо послати на конкурс, у 2020. року буду обявени виданя котри часц проєктного финансованя, самофинанsованя, або окремних проєктох установи, а то кнїжка поезиї Славка Романа Ронду, пияти капитални том Гавриїла Костельника и Зборнїк з нагоди 75-рочнїци НВУ „Руске слово”.

Явна поволанка за видавательни 2021. рок будзе розписана 1. януара 2020. року.

