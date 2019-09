На поладнє будзе Литературне стретнуце

БАЧИНЦИ – Секция Дружтва за руски язик, литературу и културу у Бачинцох нєшка орґанизує Литературне стретнуце у просторийох Парохиялного дому нашей церкви у Бачинцох на 12 годзин. Литературне стретнуце ше находзи у Календаре рочнїцох за 2019. рок, то будзе и нагода за означованє дзепоєдних рочнїцох.

У програми буду участвовац дзеци хтори ходза на виронауку и хтори виучую руски язик у школи у Бачинцох.

На прикладни способ буду означени 90 роки од народзеня Драґена Колєсара, ґлумца, режисера и театрaлного творителя, 110 роки од народзеня Михайла Ковача, учителя, писателя и култуpнoгo творителя и 170 роки од народзеня Янка Скубана, дописователя „Недилї” зоз Бачинцох.

Потримовку отримованю Литературного стретнуца у Бачинцох дал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу у национални меншини-национални зaєднїци.

