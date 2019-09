У НДНВ будзе представени етични кодекс

НОВИ САД – У просторийох Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) нєшка будзе округли стол на тему „Интерни етични кодекс медийох хторим снователє (поштредни) национални совити националних меншинох”.

На округлим столє будзе представена роботна верзия интерного етичного кодекса Националного совиту Руснацох и НВУ „Руске слово”, хтори направени у сотруднїцтве зоз експертами НДНВ.

Тот документ направени же би ше утвердзело, по принципох самореґулативи, ясни механїзми, процедури и правила хтори оможлївя лєпши квалитет информованя и медийни шлєбоди у меншинских медийох.

Округли стол орґанизує медийне оддзелєнє Мисиї ОЕБС-у у Сербиї и НДНВ, а у панелу, окрем директора НВУ „Руске слово” др Бориса Варґи котри представи кодекс, буду участвовац и Яким Винаї спред Одбору за информованє НС Руснацох, Таня Арва Планчак спред НС Руснацох и Жужана Серенчеш як медийна експерткиня.

Округли стол будзе отримани у Медия центру Войводини (Змай Йовова 3/1) з початком на 10,30 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)