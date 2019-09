Нєшка почина Културна манифестация „Кед голубица лєцела”

ВИНКОВЦИ/СТАРИ ЯНКОВЦИ/ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Од нєшка по нєдзелю, у Винковцох, Старих Янковцох и у Петровцох у Републики Горватскей (РГ), будзе отримана Културна манифестация „Кед голубица лєцела”.

Програма почнє нєшка на 18,30 годзин у Винковцох дзе будзе отворена фото-вистава „170 роки образованя Руснацох у РГ”.

Соботова програма у Винковцох будзе у знаку зашеданя Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох и Конґресней комисиї за културу, а потим на 15,30 буду положени венци на памятнїк у Старих Янковцох дзе буду нащивени Општина и Основна школа „Стари Янковци”.

У пополадньових годзинох програма будзе предлужена у Петровцох дзе на 17 годзин у Доме култури будзе вистава роботох Антониї Полян и Марти Баданяк „Руснаков мозаїк”, а на 18 годзин Служба Божа у церкви Покрову Пресвятей Богородици за покойну Любицу Сеґеди-Фалц.

У предлуженю културней манифестациї у Дому култури на 19 годзин почнє културно-уметнїцка програма „Кед голубица лєцела” у хторей наступя члени културно-уметнїцких дружтвох зоз вецей местох. Одход госцох зоз Винковцох превидзени за нєдзелю у предполадньових годзинох.

Тогорочну Културну манифестацию „Кед голубица лєцела” орґанизує Дружтво Руснацох „Руснак” под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей. Сопокровителє манифестациї општини Стари Янковци и Боґдановци, Рада рускей националней меншини Городу Вуковар и Представнїк рускей националней меншини Городу Заґреб, а соорґанизаторе Месни одбор Петровци и ДОД Петровци.

