Того викенду у Дюрдьове будзе турнир у одбойки

ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 29. септембра у ОШ „Йован Йованович Змай“ у спортскей гали, буду отримани Спортски бависка „Яша Баков“, а будзе ше бавиц турнир у одбойки.

Сход екипох плановани за 8,30 годзин, а змаганє почнє на 9 годзин. Потераз ше приявели екипи: ФК „Искра“ Коцур, СД „Русин“ Руски Керестур, „РКЦ“ Нови Сад и КУД „Тарас Шевченко“ Дюрдьов, котри приявели два екипи.

По законченю змаганя, за шицких учашнїкох будзе орґанизовани полудзенок у просторийох КУД „Тарас Шевченко“ и додзельованє дипломох и медальох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)