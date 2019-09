У Школи означени Европски дзень язикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера означени 26. сепетембер – Европски дзень язикох, а як то традиция, з тей нагоди виложени и пригодни панои у школским голу.

Школяре шицких возростох, од нїзших, висших класох основней школи и штредньошколци, о тим дню хтори промовує язичну рижнородносц и ученє цо вецей язикох, бешедовали на годзинох на шейсц язикох хтори ше виучує у керестурскей Школи.

Панои зоз фразами на велїх язикох школяре тиж виробели зоз своїма наставнїками з Активу язичарох и основней и штреднєй Школи, и Активу учительох.

Европски дзень язикох ше на инициятиву Совиту Европи преславює од 2001. року, а циль му спонуковац Европянох же би учели други язики, без огляду на роки живота.

