Литературно-визуална вистава Емилиї Чизмар у Заводзе

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, вчера отворена литературно-визуална вистава Емилиї Чизмар „Twitterатура з мура”. Слово о кратких онлайн сообщеньох Чизмаровей котри до визуалней форми присподобел дизайнер младежского часописа МАК Златко Емейди.

Виставу вєдно отворели директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, после композициї котру одшпивал дзивоцки трио.

Як гварел директор Варґа, идея була же би литература вишла зоз моцних и твардих институцийох, же би ше єй дало визуални идентитет, як тота литература з мура, и же би ше и на тот способ промововало младих авторох. З тоту виставу ше доприноши новому способу представяня литератури, а Варґа наявел и кнїжку Чизмаровей з подобову тематику.

Публики свойо видзенє вистави и творчосци Емилиї Чизмар дала и рецензентка Александра Живкович Бучко.

Вистава проєкт НВУ „Руске слово”, а реализована є зоз финансийну потримовку Заводу за културу войводянских Руснацох.

Литературно-визуална вистава „Twitterатура з мура” будзе представена у октобре у Коцуре и у новембру у Руским Керестуре на Мултимедиялним фестивалу „Дньовка”.

