Отримана промоция романа „Тиски квет” Юлияна Тамаша

ВЕРБАС – Вчера, 26. септембра, у просторийох КПД „Карпати” у Вербаше отримана промоция рускей и сербскей верзиї романа „Тиски квет” академика Юлияна Тамаша, у виданю новосадского „Прометея” и КПД „Карпати” 2018. року.

Промоцию отворел предсидатель КПД „Карпати” Славко Барановски, а потим Ярослав Комбиль превжал улогу медиятора и числену публику водзел през тот вечар пошвецени Юлиянови Тамашови и насампредз роману ,,Тиски квет”.

О сербскей и рускей верзиї того романа бешедовали писателє др Радмила Ґикич-Петрович, Стеван Тонтич и сам автор. Присутни могли чуц и виривки зоз романа на сербским, руским и українским язику.

Шицким нащивительом академик Юлиян Тамаш представел и други свойо кнїжки обявени прешлого року – кнїжку есейох и студийох „Складанє идентитетох”, писньох „Испред смртног таласа” и зборнїк „Рецепциjа дела Jулиjана Тамаша”.

На концу промоциї шицки присутни любителє литератури достали по прикладнїк сербскей и рускей верзиї романа „Тиски квет” хтори им автор подписал.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)