И у Кули означени Европски дзень язикох

КУЛА – У Основней школи „Петефи бриґада” вчера, 26. септембра, зоз пригодну програму по 16. раз означени Европски дзень язикох.

У школскей терпезариї отримана пригодна програма на хторей участовавало коло 35 школярох. Учашнїки ше представели зоз рецитациями и шпиванками на своїх мацеринских язикох и на других язикох хтори уча у школи: на сербским, мадярским, руским, українским, английским, нємецким и французким язику.

Школяре хтори ходза на наставу пестованя руского язика, Минеа Тадич з 5. класи и Никша Йоксович зоз 6. класи, вєдно рецитовали писню Михайла Ковача „Слунечко и дзивче”, а пририхтала их наставнїца Тамара Хома.

Европски дзень язикох ше означує од 2001. року на инициятиву Совита Европи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)