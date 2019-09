Наявени виробок Локалного акцийного плану за обезпечованє роботи

КУЛА – На заєднїцким стретнуцу Совиту за привреду и Совиту за обезпечованє роботи, котри отримани 17. септембра у Кули, догварени нови крочаї котри допринєшу креированю активних мирох на тарґовищу роботи и витворйованю лєпших условийох за обезпечованє роботи.

На стретнцу бул присутни и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и партнере зоз Новосадского гуманитарного центра.

Догварене же нєдолуга почнє виробок локалного акцийного плану за обезпечованє роботи за 2020. рок, а у Општини би ше обезпечело средства у буджету. Фахову потримовку за виробок документох да новосадски гуманитарни центер.

У рамикох програми СЕЕД предлужени догварки о функционованю будуцого локалного партнерства за обепечованє роботи у општини Кула.

