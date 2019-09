Кереструски „Треш героєˮ знова у акциї

РУСКИ КЕРСТУР – Керестурски „Треш гeроєˮ („Trash heroˮ Руски Керестур) знова у акциї и орґанизую акцию пораєня базену и околїска з меном „Єшеньске чаривнїцтвоˮ на нєдзелю, 29. септембра на 16 годзин.

З тим „чаривнїцтвомˮ очисца природу и буду уживац у красних єшеньских дньох, а за ньго потребна лєм добра дзека присутних. Рукавици и мещки за шмеце обезпеча „Героєˮ, достаточно лєм присц и помогнуц.

Кажде хто пожада буц герой най придзе на керестурски базен на 16 годзин и „Єшеньске чаривнїцтвоˮ може почац.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)