Представени интерни етични кодекс

НОВИ САД – У просторийох Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) вчера отримани консултацийни округли стол „Интерни етични кодекс медийох хторим снователє (поштредни) национални совити националних меншинох” на хторим дискутоване о роботней верзиї интерного етичного кодекса Националного совиту (НС) Руснацох и НВУ „Руске слово”, чий циль по принципох самореґулативи утвердзиц ясни механїзми, процедури и правила хтори оможлївя лєпши квалитет информованя у явним интересу и додатно обезпеча медийни шлєбоди.

Нарис кодекса опера ше на медийну законску реґулативу, професийни и етични стандарди у новинарстве, а настал у партнерстве НВУ „Руске слово”, НС Руснацох хтори ношитель сновательних правох у тей медийней хижи и експертами НДНВ, а з потримовку Мисиї ОЕБС-у у Сербиї.

Документ прецизує обовязки НВУ „Руске слово” як свойофайтового явного медийного сервиса и НС Руснацох як снователя, начала управяцких механїзмох кед слово о кадровей политики, одношенє медия и снователя у периодзе виберанкох, и заєднїцке цело як инструмент надпатрунку и охрани Кодексу.

На округлим столє хтори орґанизовало Медийне оддзелєнє Мисиї ОЕБС-у у Сербиї о цильох , процесу наставаня и перспективи Кодексу бешедовали директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, предсидатель Одбору за информованє НС Руснацох Яким Винаї, секретар НС Руснацох Таня Арва Планчак и медийна експертка НДНВ за обласц информованя на меншинских язикох Жужана Серенчеш. О ширшим значеню интерного кодекса хтори, кед же будзе потримани, може послужиц як модел и другим националним заєднїцом, бешедовали предсидатель НДНВ Норберт Шинкович и представителька медийного оддзелєня Мисиї ОЕБС-у Лїляна Бреберина, а модератор дискусиї бул Недим Сейдинович спред НДНВ.

У дискусиї у хторей участвовали компетентни особи з рускей заєднїци, алє и представителє других националних совитох и меншинских медийох, начално привитане тото подняце, а понеже слово о роботней верзиї документа, суґестиї и предклади як го мож злєпшац годно у писаней форми доручиц авторскому тиму хтори их розпатри.

