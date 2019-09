Саша Малеш побиднїк уметнїцкого вирезованя бундави

ҐОСПОДЇНЦИ/КИКИНДА – На тогорочней манифестациї „Дньох лудаї” у Кикинди першираз отримане змаганє у карвинґу односно у, на тото завод, уметнїцким вирезованю бундави.

Пейцме змагателє пришли зоз Вершцу, Обреновцу, Ковилю, Индїї и Ґосподїнцох. По оценох фахового жирия найлєпше ю вирезал Саша Малеш зоз Ґосподїнцох. Вон ше зоз карвинґом занїма седем роки, а вирезує скоро шицку овоц и желєняву.

-Достали зме задаток вирезовац квеце, хасновали зме тайландску технїку. Мам искуство у вирезованю бундави, з нєй сом правел и скулпутури медзи котрима и паун. Його сом составел зоз вецей вирезаних бундавох, гварел Саша Малеш карвинґ майстор. Друге место завжала змагателька зоз Ковилю, а треце змагатель зоз Обреновцу.

Карвинґ то технїка резбареня, вирезованя овоцох и желєняви, походзи зоз Тайланду и Япону, а припада ґастрономиї и уметносци у котрей ше прави декорациї.

