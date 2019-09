Обезпечени попуст за купцох на Єшеньским фестивалу квеца

КУЛА –Єшеньски феситвал квеца будзе отримани на штварток, 3. октобра, а на нїм буду участвовац вецей як 100 викладателє – найвекши продукователє и дистрибутере квеца зоз Сербиї и локални продукователє. Штанди за нащивительох буду отворени од 7 по 20 годзин у улїчки Йосипа Крамера – од пошти по мост. За купцох будзе обезпечени попуст од 10 до 50 одсто.

Шицко котри любя квеца, заградково рошлїни и гортикултуру буду мац нагоду видзиц и купиц найквалитетнєйше квеце и продукти потребни за тот гоби.

Заинтересовани локални продукователє квеца ше можу приявиц як учашнїки на тей манифестациї Канцелариї за локални економски розвой. Контакт телефон 025/751-189, або 025/ 751-156.

Фестивал будзе орґанизовани под покровительством Општини Кула у орґанизациї туристичней орґанизациї Општини Кула.

