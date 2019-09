У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о ламачки кукурици по наших хотарох, о округлим столє на тему „Интерни етични кодекс медийох хторим снователє национални совити националних меншинох”, а будзе представена и мишана ґрупа у дзецинскей заградки „Герлїчка” у Коцуре.

У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе отримана литературно-визуална вистава Емилиї Чизмар „Твитература з мура”, та у ютрейшей емисиї пририхтани и прилог о тим.

Буду приказани и даскельо епизоди проєкта Фейсис „Як сом прежил малтретованє”.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

