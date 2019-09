Представа за помоц Матейови Дудашови

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре на нєдзелю, 29. септембра, будзе одбавена представа за одроснутих под назву ,,Швет мали, а живот вельки”, у режиї Иґора Пушкаша.

Цена уходнїци 200 динари, а шицок назберани пенєж од предатих уходнїцох будзе прешлїдзени Матейови Дудашови.

Най здогаднєме, Матей Дудаш охорел од дистрофиї мускулох и потребне же би пошол на лїченє до иножемства. За нєобходни терапиї у Словацкей потребне назберац 400 тисячи динари.

Поволую ше шицки людзе добрей дзеки най приду одпатриц представу и на тот способ помогнуц Матейови у його борби за виздравенє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)