Перше зашеданє Шветовей ради РРЛ у новим зволаню

ВИНКОВЦИ – Перше зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (ШР РРЛ) у новим зволаню од XV Шветового конґресу (ШК) РРЛ, будзе отримане нєшка у Винковцох у Горватскей, а источашнє там будзе и зашеданє Комисиї за културу ШР. На зашеданю буду и предствителє Рускей матки зоз Сербиї

На дньовом шоре ШР медзи седем точками будзе огляднуце на XV Шветови конґрес, отримани початком юлия того року у Словацкей, та о вецей точкох хтори вязани за одлуки ШК. Єдна з нїх и консолидация нарисох становискох Резолуциї XV Шветового конґресу, а будзе поднєшени и звит зоз зашеданя Комисиї за културу ШК.

После зашеданьох шицки члени тих целох буду присуствовац и на културней манифестациї „Кед голубица лєцела” у Петровцох. У делеґациї Рускей матки на тоти подїї пойду предсидатель РМ и член ШР Дюра Папуґа, предсидателька Комисиї за културу Саня Тиркайло, члени конґрсних – Комисиї за масмедиї Мария Дорошки та член Комисиї за просвиту Славко Пап.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)