НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох (ВР) пририхтує музичну роботню за дзеци.

Роботню под назву „Музика вшадзи коло нас” на нєдзелю, 29. септембра, будзе водзиц Оксана Марянац, а почнє як и звичайно, на 12 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)