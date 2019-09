Пошвецени криж на теметове

КУЛА – Пияток, по св. Литурґиї, на старим грекокатолїцким теметове пошвецени обновени криж хтори поставели ище 1969. року парохиянє грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата.

Обновени криж пошвецел парох тей парохиї єромонах Дамян Кича ЧСВВ, а учасц у обряду вжал и сотруднїк єромонах Платон Салак ЧСВВ и послужитель Иван Ребачук. На пошвецаню була и ш. Цецилия, даскельо парохиянє и госци з Керестура.

Истого дня пополадню пред крижом парох Дамян пред обновеним крижом одслужел и панахиду за шицких покойних кулскей парохиї. Присутни були дзепоєдни члени церковного одбору и красне число парохиянох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)