Будзе паломнїцтво до Суботици

НОВИ САД – Културно-просвитна рада парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе на соботу, 12. октобра, орґанизує паломнїцтво до Суботици.

На паломнїцтво ше можу приявиц и вирни з других парохийох, бо автобус будзе преходзиц през Коцур и Вербас. Руша ше на 8 годзин рано зоз Нового Саду. По приходу до Суботици обидзе ше Франєвацку церкву дзе будзе Служба Божа, а потим ше зоз туристичним водзачом обидзе и Православну церкву, Катедралу, Синаґоґу, Джамию, Городску хижу и Палич, дзе будзе орґанизовани полудзенок.

Паломнїцтво кошта 2 000 динари по особи, а приявиц ше мож Геленки Бабичовей на тел. 064/6521262.

