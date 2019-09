Отримани турнир у одбойки у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 29. септембра у ОШ „Йован Йованович Змай“ у спортскей гали, бул турнир у одбойки у рамикох 28. Спортских бавискох „Яша Баков“.

На СБ бавискох ше змагали пейц екипи: ФК „Искра“ Коцур, СД „Русин“ Руски Керестур, „РКЦ“ Нови Сад и КУД „Тарас Шевченко“ Дюрдьов, котри мал два екипи.

По законченю змаганя, за шицких учашнїкох бул орґанизовани полудзенок у просторийох КУД „Тарас Шевченко“ дзе було и додзельованє дипломох и медальох.

Перше место на турниру завжала екипа СД „Русин“ зоз Руского Керестура, друге место „РКЦ“ зоз Нового Саду, треце место припадло ФК „Искра“ зоз Коцура, а штварте и пияте место припадло домашнєй екипи КУД „Тарас Шевченко“.

