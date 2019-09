НОВИ САД – Члени Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) зиду ше нєшка на 17 годзин на дзеветнастей схадзки.

На дньовим шоре ше, медзи иншим, будзе розпатрац одлуки и дополнєня Финансийного плану и Плану роботи за 2019. рок.

