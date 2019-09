Одбавена представа за Матея Дудаша

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре внєдзелю, 29. септембра, одбавена представа за одроснутих под назву ,,Швет мали, а живот вельки”, у режиї Иґора Пушкаша.

Числени Коцурци пришли того вечара потримац Иґора и провадзиц представу за котру сам написал сценарио, а бул и єдини ґлумец. Шицок назберани пенєж од предатих уходнїцох будзе прешлїдзени Матейови Дудашови.

Най здогаднєме, Матей Дудаш охорел од дистрофиї мускулох и потребне же би пошол на лїченє до иножемства. За нєобходни терапиї у Словацкей потребне назберац 400 тисячи динари.

Хто жада помогнуц може уплациц средства и на жиро-рахунок його оца: Никола Дудаш, 160-5800101579012-86, Банка Интеза.

