Отримане Стретнуце младих

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вецей як двасто младих зоз пейц владичествох Сербиї, медзи котрима и коло шейдзешат младих зоз Епархиї Святого оца Миколая, стретли ше под мотом „Обрацам ше ґу Тебеˮ, всоботу 28. септембра у Сримскей Митровици.

Млади зоз цалей Сербиї у церкви Святого Димитрия присуствовали Архиєрейскей Служби Божей котру предводзел Беоґрадски надбискуп и митрополит монс. Станислав Хочевар, вєдно зоз сримским надбискупом монс. Дюром Ґашпаровичом, бискупом Суботицкей бискупиї монс. Иваном Пензешом и велїма священїками з присутних владичествох Сербиї. Службу возвелїчал и хор парохиї Мученїцтва Святого Йоана Хрестителя зоз Жупанї, з Горватскей.

У пополадньовим стретнуцу младих зоз владиками у церкви Святого Димитрия, млади слухали шведоченя представнїкох зоз шицких владичествох Сербиї. Нашу Епархию представели Михаела Еделински и Дане Макаї.

Млади упознали и знаменїтосци Сримскей Митровици, а мєдзисобни ше упознавали през друженє и шпиванку шлїдзаци мото „Обрацам ше ґу Тебеˮ, а тоту поволанку младим, же би ше обрацели ґу Исусови и Мацери Божей, пренєшсли и другим.

Стретнуце орґанизовал Уряд за младих Владическей конференциї Кирила и Методия и Каритасу Сербиї котри бул партнер стретнуца.

