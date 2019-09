У Шидзе бул Саям творчосци валалских женох

ШИД – Здруженє женох „Байкаˮ и Туристичне здруженє „Руски Керестур” участвовали на єденастим Сайму творчосци валалских женох Войводини котри того року отримани у Шидзе, всоботу 28. септембра.

Обидва нашо здруженя мали свойо штанди котри прицагли вельку заинтересованосц нащивительох, окреме же продукти, яки понукала Байка и Туристичн здруженє нє було вельо на сайму, а були виложени коло двасто штанди на площи опрез Културно-образовного центру Шид.

Тота ше манифестация отримує каждого року у другим городу Войводини, а з нагоди Медзинародного дня валалских женох, котри ше означує 15. октобра. Зоз тим саймом жада ше указац на окремне доприношенє женох на валалє, на їх значну улогу у унапредзованю польопривреди и руралного розвою.

Манифестацию орґанизовала Општина Шид под покровительством Заводу за родну ровноправносц и Покраїнскей влади.

