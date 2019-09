Европски дзень язикох означени и на Филозофским факултету

НОВИ САД – На Филозофским факултету у Новим Садзе 26. септембра означени Европски дзень язикох кед, попри других, представени и руски язик.

Оддзелєнє за русинистику представело два традицийни руски єдла – череґи и капущанїки. Дзеци з новосадских основних школох могли баржей упознац Руснацох, покоштовац спомнути єдла и дознац о фалшивих приятельох у язикох як цо наприклад слова гад, грозно, облак, право у руским и сербским язику.

У другей часци означованя Европского дня язикох ше представели студенти з интерпретациями писньох на язикох хтори ше учи на Филозофским факултету. Руски язик з писню ,,Мала гвизда” представела докторандка, тераз уж асистентка за литературу Ана Римар Симунович.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)