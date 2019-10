Вишло двочисло МАК-у

НОВИ САД – Того тижня видруковане и друге лєтнє двочисло младежского часопису МАК котре читачом приноши з векшого прегляд лєтнїх подїйох и збуваньох, як у нашей рускей заєднїци, так и ширше.

На бокох рубрики „У фокусу” пред читачами интересантни текст о виборе котри ше находзи пред будуцима студентами, док рубрика „Маков колаж” понука звит о резултатох Конкурсу Роботного цела за младих, ту и напис о дзеветнастим Еґзиту, як и интервю зоз фотоґрафом Жельком Данґубичом.

Як наклада змист, у тим чишлє вишли и „Квитки мудросци у МАК-у”. Ту и текст о Медзинародним волонтерским кампу у Руским Керестуре през погляд лидера Йована Живковича.

У рубрики „Спорт и рекреация” читачом представяме историю Ноцного турнира у Керестуре, од самого початку, та по нєшка. Рубрика „Упознай себе” приноши общи Сиґмундов тест.

Найновша „Кинотека” пише о сериї „Чернобиль”, а у „Власним печацу” проза младей авторки Марини Хома и фотоґрафиї Кристини Медєши.

