У „Палчочки” починаю воспитно-образовни активносци

НОВИ САД – На стреду, 2. октобра, у обєкту „Палчочка”, у Улїци Бранимира Чосича ч. 40, першираз у тим школским року буду отримани воспитно-образовни активносци за наймладши дзеци у Новим Садзе.

И того року з дзецми будзе робиц вихователька Александра Колбас, а спред Дружтва за руски язик, литературу и културу тром предшколским дзецом буду додзелєни подзекованя за порядне нащивйованє годзинох руского язика у прешлим школским року дзекуюци чийому закладаню ше тоти активносци и отримує.

Годзини буду тирвац од 18 до 19 годзин.

(На насловней фотоґрафиї єдна зоз годзинох руского язика скорейших рокох.)

