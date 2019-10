Кулски комуналєц орезовал древа по валалє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботнїки кулского ЯКП „Комуналєц” вчера були на терену у Руским Керестуре, дзе на вимогу ЯКП „Руском”, а по прияви гражданох, орезовали векши коруни древох зоз помоцу специялней кошарки.

Слово лєм о превентивней санациї корунох високих древох котри грожели же би могли спаднуц пре бурї, яки ситуациї було того лєта аж на два заводи, кед зазначени и нє таки мали материялни чкоди, визначел директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди.

Санация конарох окончена на улїцох Фрушкогорскей, Маршала Тита, Русинскей, Йовґена Сивча, на Блоку 3 и на пияцу.

Од идуцого тижня, и роботнїки керестурского Рускому буду пилїц конари по валалє, алє тото цо им будзе доступне з оглядом же су огранїчени зоз механїзацию.

