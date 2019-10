Прилапена резолуция Шветового конґресу РРЛ

ВИНКОВЦИ (ГОРВАТСКА) – Перше зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (ШР РРЛ) у новим зволаню од XV Шветового конґресу (ШК) РРЛ, отримане 27. септембра у Винковцох у Републики Горватскей. Прилапени вецей процедурални одлуки, прилапена и резолуция ШК о положеню Русинох у жемох дзе жию, а тиж потримана и Руска матка у своїм протесту процив финансийного гамованя єй роботи. Источашнє зашедала и Комисия за културу ШК.

На зашеданю ШР прилапена и инициятива же би од перших дньох у октобру почал робиц сайт ШК, а будзе го робиц ЛМФ радио з Польскей, тє. за початок на їх линку будзе робиц и сайт ШК.

Комисия за културу предложела даскельо нови проєкти як цо заєднїцки ЦД з народнима шпиванками з нотнима записами, и видаванє кнїжочки старих облєчивох тиж обєдинєних зоз шицких державох дзе жию Руснаци.

Спред Рускей матки на зашеданю участвовал предсидатель Дюра Папуґа, а на поволанку орґанизатора у роботи участвовала и народна посланїца Републики Сербиї Олена Папуґа. На зашеданю Комисиї за културу оправдано нє присуствовала єй предсидателька Саня Тиркайло, алє спред РМ Мария Дорошки и Славко Пап.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)