ДЮРДЬОВ – У дзевятим колє новосадскей лиґи внєдзелю, 29. септембра, ФК „Бачка 1923“ поражена з резултатом 2:1 (1:0) од ОФК „Славия“.

Ґоли за екипу ОФК „Славия“ посцигли: Ґрубович Милан у 43. минути и Остоїч Срдян у 50. минути. Главни судия на змаганю бул Драґолєвич Зоран зоз Бачкого Ярку.

Шлїдуюце 10. коло будзе отримане на нєдзелю 6. октобра на главним терену „Бачка“, на хторим ше ФК „Бачка 1923“ стретнє зоз ФК „Шайкаш 1908“. Змаганє почнє на 15,30 годзин.

