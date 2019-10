Керестурци поставаю еколоґийно освидоменши

РУСКИ КЕРЕСТУР – Трицецеро млади „героєˮ вєдно з младима зоз орґанизациї за очуванє животного штредку у Руским Керестуре – „Тrash hеro ˮ внєдзелю пополадню, 29. септембра од базену по мост на єден бок и по брану на други бок назберали 120 кґ шмеца.

Красна хвиля и вредни млади героє з основней школи, як и даскельо млади члени орґанизациї, були достаточни же би „Єшеньске чаривнїцтвоˮ ожило и шмеце котре нєсовисни гражданє поохабяли позберане.

После акциї, млади ше дакус ошвижели и побавели. Єдно зоз найинтересантнєйших бавискох було обегованє у скаканю у мехох. Бул то красни дзень препоровадзени у природи, гварела Мартина Шепински зоз „Геройохˮ за Рутенпрес.

Тото цо було видно то же шмеца на базену и коло нього було наисце мало. Керестурци, озда и пре предходни акциї, баржей чуваю свой животни штредок.

Очиглядне и тото же на беґелю єст барз вельо нєскошеней амброзиї, котра пре алерґию велїм завадза.

