„Руске слово” обявело першу диґиталну приповедку за дзеци

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” обявело на ютюб видео каналу першу диґиталну авдио приповедку за дзеци.

Слово о дїлу Штефана Гудака „Як Вирка виволала вселенску катастрофу” зоз його кнїжки „Кудлик Пудлик чека ґазду”, котру НВУ „Руске слово” видало 2010. року як сликовнїцу.

Илустративну диґиталну анимацию за тоту приповедку направела дизайнерка Аня Гудак, текст читала ґлумица Адриана Надь, а музику компоновал и монтажу финализовал Сашо Палєнкаш.

Авдио приповедка за дзеци Штефана Гудака перши крочай НВУ „Руске слово” у креированю нових и архивних диґиталних змистох, котри у плану же би у нашей установи паралелно исновали зоз шицкима друкованима.

