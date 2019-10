Напарте змаганє по сам конєц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У другим колє єшеньскей часци у Трецей рукометней лиґи сивер „Сиверˮ, Рукометни клуб (РК) „Русинˮ всоботу, 28. септембра поражени од госцуюцей екипи РК „Ґрафичарˮ зоз Бездану з резултатом 29:30 (15:15).

У керестурскей гали пред коло 70 патрачами, за „Русинˮ бавели Мудри М. (3), Рац И. (4), Тома Ф., Гербут С. (7), Виславски М., Салак В. (8), Пирожек П., Варґа И. (2), Микита В. (1), Дудаш Й., Мудри В., Югик Б. (4)

Судийове на змаганю були Александар Дьорович и Душан Деспотович, а делеґат Ваня Стоянович.

Тераз ше Русин находзи на шестим месце на таблїчки, а у идуцим колє будзе бавиц у госцох процив першопласованого РК „Обиличˮ зоз Нового Кнежевцу.

