КОЦУР – Шаховски клуб „Омладинєц” зоз Коцура внєдзелю, 30. септембра у рамикох Войводянскей шаховскей лиґи у Коцуре процив ШК „Пензионер” Суботица обавел змаганє остатнього кола тей сезони и прецерпел пораженє 4,5:1,5.

Владимир Лазор, Ґавра Коларич и Ґоран Попович одбавели реми, а Стеван Перич, Споменко Павичевич и Любомир Турович свойо змаганя страцели.

Омладинєц сезону закончел на 7. месце, а освоєл 9 боди.

